Характеристики товара
Описание
Часы в стиле индустриальный лофт. Сделаны из металлического согнутого листа 5мм. Проклепаны заклепками 20мм. Покрыты прозрачным лаком.
Все поверхности и углы зашлифованы, нет режущих краев. Подойдут для любых лофт-интерьеров, офисов. А также просто как брутальный аксессуар.
Часы «Лофт5» сделаны из куска металлической балки высотой 18см. Для предотвращения ржавчины покрыты лаком. Все поверхности обработаны, нет ни режущих краев, ни заусенцев. Вес 2 кг. Питание часов от пальчиковой батарейки АА. Батарейка в комплекте/
Вы можете заказать у нас партию подарочных часов с логотипом вашей компании. А также изменить цвет часов под ваши фирменные цвета.
Основные характеристики
- Высота195 мм
- Ширина110 мм
- Длина150 мм
- Вес2 кг
- Количество мест1