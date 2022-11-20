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Часы настольные металлические «Лофт5»

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Характеристики товара

Описание

Часы в стиле индустриальный лофт. Сделаны из металлического согнутого листа 5мм. Проклепаны заклепками 20мм. Покрыты прозрачным лаком.

Все поверхности и углы зашлифованы, нет режущих краев. Подойдут для любых лофт-интерьеров, офисов. А также просто как брутальный аксессуар.

Часы «Лофт5» сделаны из куска металлической балки высотой 18см. Для предотвращения ржавчины покрыты лаком. Все поверхности обработаны, нет ни режущих краев, ни заусенцев. Вес 2 кг. Питание часов от пальчиковой батарейки АА. Батарейка в комплекте/

Вы можете заказать у нас партию подарочных часов с логотипом вашей компании. А также изменить цвет часов под ваши фирменные цвета.

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Основные характеристики

  • Высота195 мм
  • Ширина110 мм
  • Длина150 мм
  • Вес2 кг
  • Количество мест1

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