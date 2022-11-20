Характеристики товара
Основные характеристики
- Объем250 мл
- Материалфарфор
- Страна изготовленияТаиланд
Поднос фарфоровый Chelg
Поднос зеленый с фигурками птиц houm
Поднос квадратный Бонао
Поднос прямоугольный черный с инкрустацией натуральной кости
Поднос круглый с инкрустацией натуральной кости
Поднос с инкрустацией Дави
Поднос осенний лист Yanta
Поднос в виде листочка Yanta
Поднос фарфоровый с бронзой, малахит
Поднос Вилья
Стул Flavour черный
Стеллаж Касия 4, ясень светлый
Диван 2х-местный Вояж
Подстолье металлическое 2101EM
Стул Chic, светло-бежевый, бежевый винтаж/ белый каркас
Кресло Marsala, оранжевый
Бокал для коктейлей Arcoroc Квадро
Пивной бокал Arcoroc Бир Лэдженд
Пивной бокал Arcoroc Домэн
Пивной бокал Arcoroc Бир Лэдженд, 590 мл
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Бокал для коктейлей Киото
Харикейн Arcoroc Элеганс
Бокал Айриш Кофе, 240
Бокал Маргарита
Бокал Каталина Айриш Кофе