Товар в корзине. Перейти
Чайная пара Gold Aristocrat, 250 мл - фото 1

Чайная пара Gold Aristocrat, 250 мл

Артикул: CH-039-328
4 оценки
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Сахарница Gold Aristocrat, 180 мл
Сахарница Gold Aristocrat, 180 мл
Следующий Салатник Gold Aristocrat, 300 мл
Сахарница Gold Aristocrat, 180 мл

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем250 мл
  • Материалфарфор
  • Страна изготовленияТаиланд

Похожие товары

Поднос фарфоровый ChelgНастоящее фото товара Поднос фарфоровый Chelg, произведённого компанией ChiedoCover
от16 290
Оптовая цена
10

Поднос фарфоровый Chelg

Настоящее фото товара Поднос зеленый с фигурками птиц houm, произведённого компанией ChiedoCover
от30 190
Оптовая цена
6

Поднос зеленый с фигурками птиц houm

Поднос квадратный БонаоНастоящее фото товара Поднос квадратный Бонао, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена
10

Поднос квадратный Бонао

Поднос прямоугольный черный с инкрустацией натуральной костиНастоящее фото товара Поднос прямоугольный черный с инкрустацией натуральной кости, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена
15

Поднос прямоугольный черный с инкрустацией натуральной кости

Поднос круглый с инкрустацией натуральной костиНастоящее фото товара Поднос круглый с инкрустацией натуральной кости, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена
11

Поднос круглый с инкрустацией натуральной кости

Поднос с инкрустацией ДавиНастоящее фото товара Поднос с инкрустацией Дави, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена
13

Поднос с инкрустацией Дави

Поднос осенний лист YantaНастоящее фото товара Поднос осенний лист Yanta, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена
12

Поднос осенний лист Yanta

Поднос в виде листочка YantaНастоящее фото товара Поднос в виде листочка Yanta, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена
10

Поднос в виде листочка Yanta

Поднос фарфоровый с бронзой, малахитНастоящее фото товара Поднос фарфоровый с бронзой, малахит, произведённого компанией ChiedoCover
от13 290
Оптовая цена
6

Поднос фарфоровый с бронзой, малахит

Поднос ВильяНастоящее фото товара Поднос Вилья, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
10

Поднос Вилья

С этим товаром покупают
Стул Flavour черныйНастоящее фото товара Стул Flavour черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 750
Оптовая цена
2

Стул Flavour черный

В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стеллаж Касия 4, ясень светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
12

Стеллаж Касия 4, ясень светлый

Диван 2х-местный ВояжНастоящее фото товара Диван 2х-местный Вояж, произведённого компанией ChiedoCover
57 390
Оптовая цена
17

Диван 2х-местный Вояж

Настоящее фото товара Подстолье металлическое 2101EM, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
7

Подстолье металлическое 2101EM

В наличии 30 шт.
Стул Chic, светло-бежевый, бежевый винтаж/ белый каркасНастоящее фото товара Стул Chic, светло-бежевый, бежевый винтаж/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
5 800
Оптовая цена
12

Стул Chic, светло-бежевый, бежевый винтаж/ белый каркас

В наличии 200 шт.
Кресло Marsala, оранжевыйНастоящее фото товара Кресло Marsala, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от81 290
Оптовая цена
13

Кресло Marsala, оранжевый

Другие товары из разделасервировка стола
Настоящее фото товара Бокал для коктейлей Arcoroc Квадро, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
9

Бокал для коктейлей Arcoroc Квадро

Настоящее фото товара Пивной бокал Arcoroc Бир Лэдженд, произведённого компанией ChiedoCover
от225
Оптовая цена
12

Пивной бокал Arcoroc Бир Лэдженд

Настоящее фото товара Пивной бокал Arcoroc Домэн, произведённого компанией ChiedoCover
от250
Оптовая цена
6

Пивной бокал Arcoroc Домэн

Настоящее фото товара Пивной бокал Arcoroc Бир Лэдженд, 590 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от445
Оптовая цена
5

Пивной бокал Arcoroc Бир Лэдженд, 590 мл

Настоящее фото товара Бокал Флюте Брио, произведённого компанией ChiedoCover
от320
Оптовая цена
11

Бокал Флюте Брио

Настоящее фото товара Бокал для коктейлей Киото, произведённого компанией ChiedoCover
от400
Оптовая цена
2

Бокал для коктейлей Киото

Настоящее фото товара Харикейн Arcoroc Элеганс, произведённого компанией ChiedoCover
от575
Оптовая цена
12

Харикейн Arcoroc Элеганс

Настоящее фото товара Бокал Айриш Кофе, 240, произведённого компанией ChiedoCover
от365
Оптовая цена
15

Бокал Айриш Кофе, 240

Настоящее фото товара Бокал Маргарита, произведённого компанией ChiedoCover
от420
Оптовая цена
15

Бокал Маргарита

Настоящее фото товара Бокал Каталина Айриш Кофе, произведённого компанией ChiedoCover
от645
Оптовая цена
10

Бокал Каталина Айриш Кофе