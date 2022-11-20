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Чайная станция Телфорд

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Чайник гостиничный электрический К38В

Характеристики товара

Описание

Бесшовное дно;

Напряжение: 220-240V; 50-60Hz;

Автоматическое выключение;

Функция "сухого дна" - отключение без достаточного количества воды;

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Основные характеристики

  • Высота205 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

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