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          Фотография Чайник 850 мл Royal Circle 1, 12 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Чайник 850 мл Royal Circle 1, 12

          4.9
          Оптовая цена
          от 690 ₽
          При покупке от 20 штук Оптовая цена, розничную уточните у менеджера
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          Чайник 850 мл Royal Circle 1, 12
          Чайник 850 мл Royal Circle 1, 12
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          Характеристики товара

          Основные характеристики

          Объем: 850 мл

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