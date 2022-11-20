Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.995 кг
- Объем1000 мл
- Материалфарфор
- Страна изготовленияТаиланд
Бокал для коктейлей Arcoroc Квадро
Пивной бокал Arcoroc Бир Лэдженд
Пивной бокал Arcoroc Домэн
Пивной бокал Arcoroc Бир Лэдженд, 590 мл
Бокал Флюте Брио
Бокал для коктейлей Киото
Харикейн Arcoroc Элеганс
Бокал Айриш Кофе, 240
Бокал Маргарита
Бокал Каталина Айриш Кофе
Стул Морган, пластиковый, черный
Стул Бар /ПР
Куверт на 3 прибора Мати, вензель бирюза-золото
Стул полубарный Лоренс велюр антрацитовый
Стул William бархат синий
Кресло парковое «Mountain» 740 графит
Комод Реформ
Чайная станция A-K12W
Чайная станция W-K43
Чайная станция G-K12B
Чайник гостиничный электрический K43
Чайник гостиничный электрический K02
Чайник гостиничный электрический K12
Чайник гостиничный электрический K12W
Чайник гостиничный электрический K41
Чайник гостиничный электрический K42W
Чайник гостиничный электрический K42B