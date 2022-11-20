Характеристики товара
Описание
Объем: 700 мл
Материал: фарфор
Объем: 700 мл
Материал: фарфор
Бульонница 250 мл с ручками Royal White 6, 36
Бульонница 300 мл с ручками Royal White 6, 48
Емкость для закусок 11 см Royal White 48, 288
Емкость для закусок 13 см Royal White 12, 96
Емкость для закусок с ручками 90 мм Royal White 12, 144
Соусник Кунстверк
Соусник Проотель
Соусник Кашуб-хел
Соусник Кунстверк L12.5
Кувшин Бистро
Подстолье металлическое 1717
Подстолье металлическое 1244
Стул Halmar K284, бежевый
Стул Halmar K273, темно-серый
Стул Halmar K227, светло-серый
Стол обеденный Китами
Стол обеденный Керман
Диван Джоконда
Стул Бон экокожа, черный
Стул Бон экокожа, белый
Блюдце Проотель
Блюдце квадратное Проотель
Блюдце Паула D12
Блюдце Паула D13
Бульонная чашка Айвори
Бульонная чашка Мелодия
Бульонная чашка с крышкой Кунстверк
Бульонная чашка D11.7