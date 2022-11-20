Товар в корзине. Перейти
Чайник Gold Aristocrat, 1000 мл - фото 1

Чайник Gold Aristocrat, 1000 мл

Артикул: CH-044-274
13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чайник Aristocrat, 1000 мл
Чайник Aristocrat, 1000 мл
Следующий Чайная станция A-K12W
Чайник Aristocrat, 1000 мл

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес0.995 кг
  • Объем1000 мл
  • Материалфарфор
  • Страна изготовленияТаиланд

Похожие товары

Настоящее фото товара Бокал для коктейлей Arcoroc Квадро, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
9

Бокал для коктейлей Arcoroc Квадро

Настоящее фото товара Пивной бокал Arcoroc Бир Лэдженд, произведённого компанией ChiedoCover
от225
Оптовая цена
12

Пивной бокал Arcoroc Бир Лэдженд

Настоящее фото товара Пивной бокал Arcoroc Домэн, произведённого компанией ChiedoCover
от250
Оптовая цена
6

Пивной бокал Arcoroc Домэн

Настоящее фото товара Пивной бокал Arcoroc Бир Лэдженд, 590 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от445
Оптовая цена
5

Пивной бокал Arcoroc Бир Лэдженд, 590 мл

Настоящее фото товара Бокал Флюте Брио, произведённого компанией ChiedoCover
от320
Оптовая цена
11

Бокал Флюте Брио

Настоящее фото товара Бокал для коктейлей Киото, произведённого компанией ChiedoCover
от400
Оптовая цена
2

Бокал для коктейлей Киото

Настоящее фото товара Харикейн Arcoroc Элеганс, произведённого компанией ChiedoCover
от575
Оптовая цена
12

Харикейн Arcoroc Элеганс

Настоящее фото товара Бокал Айриш Кофе, 240, произведённого компанией ChiedoCover
от365
Оптовая цена
15

Бокал Айриш Кофе, 240

Настоящее фото товара Бокал Маргарита, произведённого компанией ChiedoCover
от420
Оптовая цена
15

Бокал Маргарита

Настоящее фото товара Бокал Каталина Айриш Кофе, произведённого компанией ChiedoCover
от645
Оптовая цена
10

Бокал Каталина Айриш Кофе

С этим товаром покупают
Стул Лофт-11 с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Лофт-11 с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
10

Стул Лофт-11 с подлокотниками

Стул Ува N, серый/ белыйНастоящее фото товара Стул Ува N, серый/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена
6

Стул Ува N, серый/ белый

Настоящее фото товара Салатник Black Star 14,5*9,4 см, P.L. Proff Cuisine, произведённого компанией ChiedoCover
от710
Оптовая цена
16

Салатник Black Star 14,5*9,4 см, P.L. Proff Cuisine

Стул Laval, пыльно-розовый бархат/ золотоНастоящее фото товара Стул Laval, пыльно-розовый бархат/ золото, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
13

Стул Laval, пыльно-розовый бархат/ золото

Комплект мебели Мьюри, beige, круглая столешницаНастоящее фото товара Комплект мебели Мьюри, beige, круглая столешница, произведённого компанией ChiedoCover
34 990
Оптовая цена
8

Комплект мебели Мьюри, beige, круглая столешница

Настоящее фото товара Стул Атлант бордо, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена
9

Стул Атлант бордо

Настоящее фото товара Аксессуар на стену Деревянная карта мира, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от15 090
Оптовая цена
10

Аксессуар на стену Деревянная карта мира, орех

Другие товары из разделаэлектроника для гостиниц
Настоящее фото товара Чайная станция W-K43, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
17

Чайная станция W-K43

Настоящее фото товара Чайная станция G-K12B, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена
7

Чайная станция G-K12B

Настоящее фото товара Чайник гостиничный электрический K43, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена
12

Чайник гостиничный электрический K43

Настоящее фото товара Чайник гостиничный электрический K02, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена
16

Чайник гостиничный электрический K02

Настоящее фото товара Чайник гостиничный электрический K12, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена
7

Чайник гостиничный электрический K12

Настоящее фото товара Чайник гостиничный электрический K12W, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена
7

Чайник гостиничный электрический K12W

Настоящее фото товара Чайник гостиничный электрический K41, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена
2

Чайник гостиничный электрический K41

Настоящее фото товара Чайник гостиничный электрический K42W, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена
6

Чайник гостиничный электрический K42W

Настоящее фото товара Чайник гостиничный электрический K42B, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
6

Чайник гостиничный электрический K42B

Настоящее фото товара Чайник гостиничный электрический K42S, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена
10

Чайник гостиничный электрический K42S