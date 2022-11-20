+7 922 906 67 77
Корзина
Мебель и текстиль
с доставкой по России и СНГ
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции
          Фотография Чайник гостиничный электрический K41 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Чайник гостиничный электрический K41

          4.4
          Оптовая цена
          2 450 ₽
          При покупке от 5 шт Оптовая цена, розничную уточните у менеджера
          В корзину Купить сейчас
          Быстрый заказ
          Чайник гостиничный электрический K41
          Чайник гостиничный электрический K41
          Итоговая сумма уточняется менеджером

          и принять условия Политики конфиденциальности

          Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

          О товаре

          Все характеристики

          Ваша оценка:

          Голос учтен

          Коммерческое предложение

          Скачайте предложение по этому товару
          Предыдущий товар в категории Чайник гостиничный электрический K12W
          Чайник гостиничный электрический K12W
          Следующий Чайник гостиничный электрический K42W
          Чайник гостиничный электрический K42W

          Характеристики товара

          Основные характеристики

          Объем: 1.2 л

          Скачать инструкцию по эксплуатации

          С этим товаром покупают

          Настоящее фото товара Стул Hermes Light, произведённого компанией ChiedoCover
          8 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Hermes Light
          Настоящее фото товара Скамья Farm, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Скамья Farm
          Настоящее фото товара Секция-полубанкет 2 местная - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 640 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Секция-полубанкет 2 местная - золото, ромб красный
          Настоящее фото товара Стул Рикко зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-9%
          2 090 ₽2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Рикко зеленый
          Настоящее фото товара Стул Рикко желтый, произведённого компанией ChiedoCover-9%
          2 090 ₽2 290 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Рикко желтый
          Настоящее фото товара Стул Фиати синий, произведённого компанией ChiedoCover
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Фиати синий
          Настоящее фото товара Стул Фиати белый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Фиати белый
          Настоящее фото товара Стул Фиати желтый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Фиати желтый
          Настоящее фото товара Стул Фиати бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Фиати бежевый
          Настоящее фото товара Стул Фиати красный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Фиати красный

          Другие товары из раздела чайники для гостиниц

          Настоящее фото товара Чайник гостиничный электрический K42B, произведённого компанией ChiedoCover
          2 750 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Чайник гостиничный электрический K42B
          Настоящее фото товара Чайник гостиничный электрический K42K, произведённого компанией ChiedoCover
          3 050 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Чайник гостиничный электрический K42K
          Настоящее фото товара Чайник гостиничный электрический K42S, произведённого компанией ChiedoCover
          3 050 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Чайник гостиничный электрический K42S
          Настоящее фото товара Чайник гостиничный электрический K38W, произведённого компанией ChiedoCover
          2 650 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Чайник гостиничный электрический K38W
          Настоящее фото товара Чайник гостиничный электрический К38В, произведённого компанией ChiedoCover
          2 650 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Чайник гостиничный электрический К38В
          Настоящее фото товара Чайная станция A-K12W, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Чайная станция A-K12W
          Настоящее фото товара Чайная станция W-K43, произведённого компанией ChiedoCover
          6 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Чайная станция W-K43
          Настоящее фото товара Чайная станция G-K12B, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Чайная станция G-K12B
          Настоящее фото товара Чайник гостиничный электрический K61S, произведённого компанией ChiedoCover
          2 750 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Чайник гостиничный электрический K61S
          Настоящее фото товара Чайник гостиничный электрический K61, произведённого компанией ChiedoCover
          2 450 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Чайник гостиничный электрический K61