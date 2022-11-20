+7 922 906 67 77
Корзина
Мебель и текстиль
с доставкой по России и СНГ
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции
          Фотография Чайник гостиничный электрический K61S от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Чайник гостиничный электрический K61S

          4.4
          Оптовая цена
          2 750 ₽
          При покупке от 5 шт Оптовая цена, розничную уточните у менеджера
          В корзину Купить сейчас
          Быстрый заказ
          Чайник гостиничный электрический K61S
          Чайник гостиничный электрический K61S
          Итоговая сумма уточняется менеджером

          и принять условия Политики конфиденциальности

          Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

          О товаре

          Все характеристики

          Ваша оценка:

          Голос учтен

          Коммерческое предложение

          Скачайте предложение по этому товару
          Предыдущий товар в категории Чайная станция G-K12B
          Чайная станция G-K12B
          Следующий Чайник гостиничный электрический K61
          Чайник гостиничный электрический K61

          Характеристики товара

          Основные характеристики

          Объем: 0.6 л

          Скачать инструкцию по эксплуатации

          С этим товаром покупают

          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк дерево, венге, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          Хит
          3 040 ₽3 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Кроссбэк дерево, венге
          Настоящее фото товара Стул Кьявари дерево, белая патина, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 710 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кьявари дерево, белая патина
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, складной, серебро, черный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 930 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Хит 20мм, складной, серебро, черный
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, складной, серебро, бежевый кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
          1 930 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Хит 20мм, складной, серебро, бежевый кожзам
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам, произведённого компанией ChiedoCover-14%
          1 540 ₽1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, каркас бархат, черный кожзам, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          Новинка
          1 440 ₽1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Хит 20мм, каркас бархат, черный кожзам
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм, каркас бархат, голубой вельвет, произведённого компанией ChiedoCover-26%
          1 340 ₽1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хит 25мм, каркас бархат, голубой вельвет
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, каркас бархат, красный кожзам, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          1 440 ₽1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Хит 20мм, каркас бархат, красный кожзам
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, каркас бархат, светло серый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover-31%
          1 240 ₽1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Хит 20мм, каркас бархат, светло серый вельвет
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1257EM, произведённого компанией ChiedoCover
          5 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подстолье металлическое 1257EM

          Другие товары из раздела чайники для гостиниц

          Настоящее фото товара Чайник гостиничный электрический K43, произведённого компанией ChiedoCover
          3 050 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Чайник гостиничный электрический K43
          Настоящее фото товара Чайник гостиничный электрический K80, произведённого компанией ChiedoCover
          3 050 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Чайник гостиничный электрический K80
          Настоящее фото товара Чайник гостиничный электрический K02, произведённого компанией ChiedoCover
          2 050 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Чайник гостиничный электрический K02
          Настоящее фото товара Чайник гостиничный электрический K12, произведённого компанией ChiedoCover
          2 190 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Чайник гостиничный электрический K12
          Настоящее фото товара Чайник гостиничный электрический K12W, произведённого компанией ChiedoCover
          2 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Чайник гостиничный электрический K12W
          Настоящее фото товара Чайник гостиничный электрический K41, произведённого компанией ChiedoCover
          2 450 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Чайник гостиничный электрический K41
          Настоящее фото товара Чайник гостиничный электрический K42W, произведённого компанией ChiedoCover
          2 750 ₽
          Оптовая цена
          5
          Чайник гостиничный электрический K42W
          Настоящее фото товара Чайник гостиничный электрический K42B, произведённого компанией ChiedoCover
          2 750 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Чайник гостиничный электрический K42B
          Настоящее фото товара Чайник гостиничный электрический K42K, произведённого компанией ChiedoCover
          3 050 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Чайник гостиничный электрический K42K
          Настоящее фото товара Чайник гостиничный электрический K42S, произведённого компанией ChiedoCover
          3 050 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Чайник гостиничный электрический K42S