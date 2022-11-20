Характеристики товара
Описание
Диаметр: 7 см
Объем: 400 мл
Материал: термостекло
Основные характеристики
- Страна изготовленияКитай
Диаметр: 7 см
Объем: 400 мл
Материал: термостекло
Бульонница 250 мл с ручками Royal White 6, 36
Бульонница 300 мл с ручками Royal White 6, 48
Емкость для закусок 11 см Royal White 48, 288
Емкость для закусок 13 см Royal White 12, 96
Емкость для закусок с ручками 90 мм Royal White 12, 144
Соусник Кунстверк
Соусник Проотель
Соусник Кашуб-хел
Соусник Кунстверк L12.5
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Опора для стола Лофт №11
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