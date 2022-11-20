Характеристики товара
Описание
Объем: 800 мл
Материал: фарфор
Объем: 800 мл
Материал: фарфор
Чайная станция A-K12W
Чайная станция W-K43
Чайная станция G-K12B
Чайник гостиничный электрический K43
Чайник гостиничный электрический K02
Чайник гостиничный электрический K12
Чайник гостиничный электрический K12W
Чайник гостиничный электрический K41
Чайник гостиничный электрический K42W
Чайник гостиничный электрический K42B
Подстолье металлическое 1245
Подстолье металлическое Квадро NEW
Подстолье металлическое 1011
Стул Halmar K226, светло-серый
Стол обеденный Кенмор
Стол обеденный Кенвуд
Тахта Жасмин
Стул Невада, экокожа, серый
Стул Канзас, синий
Блюдце Проотель
Блюдце квадратное Проотель
Блюдце Паула D12
Блюдце Паула D13
Бульонная чашка Айвори
Бульонная чашка Мелодия
Бульонная чашка с крышкой Кунстверк
Бульонная чашка D11.7