Характеристики товара
Описание
Материал — спандекс
Плотность — 200 г/м²
Основные характеристики
- Вид чехладля стульев
- Цветбелый
Материал — спандекс
Плотность — 200 г/м²
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Покрывало 220-129
Покрывало 220-130
Покрывало 220-131
Покрывало 220-45
Покрывало 220-46
Покрывало 220-47
Покрывало 220-48
Покрывало 220-49
Покрывало 220-50