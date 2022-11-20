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Чехол 01 белый NEW

Артикул: CH-049-831
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал — спандекс

Плотность — 200 г/м²

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Основные характеристики

  • Вид чехладля стульев
  • Цветбелый
Сошьём чехол на стул на заказ

Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

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