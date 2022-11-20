Характеристики товара
Описание
Материал — спандекс
Плотность — 200 г/м²
Основные характеристики
- Вид чехладля стульев
- Цветбелый
Материал — спандекс
Плотность — 200 г/м²
Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму
Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, темно-серый
Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, изумрудно-зеленый
Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, оливковый
Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, горчичный
Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, пыльная роза
Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, коричневый
Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, бирюзовый
Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, баклажановый
Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, пыльная мята
Чехол на стул Frankfurt, мелкий ромб, серый
Покрывало 220-128
Покрывало 220-129
Покрывало 220-130
Покрывало 220-131
Покрывало 220-45
Покрывало 220-46
Покрывало 220-47
Покрывало 220-48
Покрывало 220-49
Покрывало 220-50