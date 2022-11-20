Чехол 101

9 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Чехол 101

4.4
850 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Чехол 59
Чехол 59
Следующий Чехол 102
Чехол 59

Популярные варианты ткани

2-110510 шампань2-110510 шампань
2-181763 красный2-181763 красный
2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
1927-010101 белый1927-010101 белый
1346-010101 белый1346-010101 белый
1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
1812-161004 бордо1812-161004 бордо
116 Золотой116 Золотой
162 Красный162 Красный
1625-010101 белый1625-010101 белый
1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
1835-0101011835-010101
ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
1000-9051000-905
1000-5131000-513
1000-1071000-107
1000-0001000-000
Смотреть полный каталог тканей

Характеристики товара

Описание

Материал — габардин

Плотность — 180-200 г/м²

Цвет чехла может быть любым

+15% к цене при пошиве
по размерам заказчика

Скачать инструкцию по эксплуатации

Сошьём чехол на стул на заказ

Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Выполненные заказы

Чехол 101 фиолетовый с застежкой
Чехол 101 фиолетовый с застежкойЧехол 101 фиолетовый с застежкойЧехол 101 фиолетовый с застежкойЧехол 101 фиолетовый с застежкойЧехол 101 фиолетовый с застежкой
Подробнее о заказе

С этим товаром покупают

Ткань Журавинка 155 смНастоящее фото товара Ткань Журавинка 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
340
Оптовая цена
83Хит

Ткань Журавинка 155 см

Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая коронаНастоящее фото товара Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от4 800
10

Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона

Настоящее фото товара Подстолье Уэльс -2 NEW, произведённого компанией ChiedoCover
10 600
Оптовая цена
15

Подстолье Уэльс -2 NEW

Настоящее фото товара Наволочка 60x60 140гр, произведённого компанией ChiedoCover
120
Оптовая цена
7

Наволочка 60x60 140гр

Настоящее фото товара Тарелка овальная Восток L25, произведённого компанией ChiedoCover
250
Оптовая цена
12

Тарелка овальная Восток L25

Настоящее фото товара Столешница слэб №21, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
14

Столешница слэб №21

Настоящее фото товара Стеновая панель Экзотик, олива, произведённого компанией ChiedoCover
от840
Оптовая цена
14

Стеновая панель Экзотик, олива

Настоящее фото товара Металлический шкаф Nobilis 4 секции, произведённого компанией ChiedoCover
от15 390
Оптовая цена
7

Металлический шкаф Nobilis 4 секции

Настоящее фото товара Стол Мелроуз, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
Оптовая цена
10

Стол Мелроуз, бежевый

Кресло Алонсо зеленыйНастоящее фото товара Кресло Алонсо зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
51 190
Оптовая цена
7

Кресло Алонсо зеленый

Тостер электрический GALAXY GL2902Настоящее фото товара Тостер электрический GALAXY GL2902, произведённого компанией ChiedoCover
1 790
Оптовая цена
12

Тостер электрический GALAXY GL2902

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Чехол 105, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
11

Чехол 105

Настоящее фото товара Чехол 106, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
15

Чехол 106

Настоящее фото товара Чехол 107, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
11

Чехол 107

Настоящее фото товара Чехол 108, произведённого компанией ChiedoCover
от2 850
14

Чехол 108

Настоящее фото товара Чехол 109, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
11

Чехол 109

Чехол Е08 на стул EamesНастоящее фото товара Чехол Е08 на стул Eames, произведённого компанией ChiedoCover
от850
10

Чехол Е08 на стул Eames

Чехол S-74Настоящее фото товара Чехол S-74, произведённого компанией ChiedoCover
от850
6

Чехол S-74

Чехол 11, журавинкаНастоящее фото товара Чехол 11, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
10

Чехол 11, журавинка

Чехол 54, журавинкаНастоящее фото товара Чехол 54, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
6

Чехол 54, журавинка