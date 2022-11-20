Характеристики товара
Описание
Чехол можно сшить на любой стол, для уточнения цены обратитесь к менеджеру
Чехол можно сшить на любой стол, для уточнения цены обратитесь к менеджеру
|Диаметрмм
|Высотамм
|Оптовая цена₽
|Розничная цена₽
|600
|1100
|2490
|3250
|700
|1100
|2590
|3390
|800
|1100
|2650
|3450
Табурет Лофт-11 барный
Консольный столик Арт Деко 120 x 40 золото
Стол Лидер 2, 1800х900, венге 26мм, черный
Журнальный стол Инсигния 120 x 60 серебро
Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золото
Консольный столик Инсигния 115 x 30 серебро
Торшер Farel черный
Кресло для конференц-зала I-flexx