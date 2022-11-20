Характеристики товара
Описание
Материал — бархат стрейч
Плотность — 200 г/м²
Цвет чехла может быть любым
+15% к цене при пошиве
по размерам заказчика
Материал — бархат стрейч
Плотность — 200 г/м²
Цвет чехла может быть любым
+15% к цене при пошиве
по размерам заказчика
Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму
Стул Митч красный
Стул Новая классика салатовый/ желтый
Стул Новая классика серый/ белый
Стул Новая классика оранжевый/ салатовый/ желтый
Скамья Лора
Скамья Клеопатра
Скамья
Скамья Барон
Скамья Престиж
Стул Новая классика черный/ салатовый/ белый