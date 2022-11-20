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Чехол 45, бархат-стрейч - фото 1Чехол 45, бархат-стрейч - фото 2

Чехол 45, бархат-стрейч

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Популярные варианты ткани

Чехол 45, бархат-стрейч - ткань в цвете 2-110510 шампань2-110510 шампань
Чехол 45, бархат-стрейч - ткань в цвете 2-181763 красный2-181763 красный
Чехол 45, бархат-стрейч - ткань в цвете 2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
Чехол 45, бархат-стрейч - ткань в цвете 1927-010101 белый1927-010101 белый
Чехол 45, бархат-стрейч - ткань в цвете 1346-010101 белый1346-010101 белый
Чехол 45, бархат-стрейч - ткань в цвете 1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
Чехол 45, бархат-стрейч - ткань в цвете 1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
Чехол 45, бархат-стрейч - ткань в цвете 1812-161004 бордо1812-161004 бордо
Чехол 45, бархат-стрейч - ткань в цвете 116 Золотой116 Золотой
Чехол 45, бархат-стрейч - ткань в цвете 162 Красный162 Красный
Чехол 45, бархат-стрейч - ткань в цвете 1625-010101 белый1625-010101 белый
Чехол 45, бархат-стрейч - ткань в цвете 1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
Чехол 45, бархат-стрейч - ткань в цвете 277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
Чехол 45, бархат-стрейч - ткань в цвете 002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
Чехол 45, бархат-стрейч - ткань в цвете 1835-0101011835-010101
Чехол 45, бархат-стрейч - ткань в цвете ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
Чехол 45, бархат-стрейч - ткань в цвете 1000-9051000-905
Чехол 45, бархат-стрейч - ткань в цвете 1000-5131000-513
Чехол 45, бархат-стрейч - ткань в цвете 1000-1071000-107
Чехол 45, бархат-стрейч - ткань в цвете 1000-0001000-000
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Характеристики товара

Описание

Плотность: 300 г/м2

Материал: бархат-стрейч

Цвет чехла может быть любым

+15% к цене при пошиве по размерам заказчика

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