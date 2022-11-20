Товар в корзине. Перейти

Чехол 49, габардин

13 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/розовый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/розовый
Следующий Чехол 12, спандекс
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/розовый

Популярные варианты ткани

2-110510 шампань2-110510 шампань
2-181763 красный2-181763 красный
2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
1927-010101 белый1927-010101 белый
1346-010101 белый1346-010101 белый
1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
1812-161004 бордо1812-161004 бордо
116 Золотой116 Золотой
162 Красный162 Красный
1625-010101 белый1625-010101 белый
1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
1835-0101011835-010101
ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
1000-9051000-905
1000-5131000-513
1000-1071000-107
1000-0001000-000
Смотреть полный каталог тканей

Характеристики товара

Описание

+15% при пошиве по размерам заказчика

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалгабардин
  • Плотность180/200 г/м²

Варианты размеров

Вид чехла Стоимость, руб
белый габардин 520
цветной габардин 690

Похожие товары

Чехол 12, спандексНастоящее фото товара Чехол 12, спандекс, произведённого компанией ChiedoCover
от790
8

Чехол 12, спандекс

Чехол на стул ФорестНастоящее фото товара Чехол на стул Форест, произведённого компанией ChiedoCover
от790
13

Чехол на стул Форест

Настоящее фото товара Чехол 08, спандекс коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от490
7

Чехол 08, спандекс коричневый

Чехол 08 белыйНастоящее фото товара Чехол 08 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от39040
650 ₽
107Хит

Чехол 08 белый

В наличии 2228 шт.
Чехол 06Настоящее фото товара Чехол 06, произведённого компанией ChiedoCover
от750
5

Чехол 06

Настоящее фото товара Чехол 02, спандекс красный, произведённого компанией ChiedoCover
от690
15

Чехол 02, спандекс красный

Чехол Е07 на стул EamesНастоящее фото товара Чехол Е07 на стул Eames, произведённого компанией ChiedoCover
от650
6

Чехол Е07 на стул Eames

Чехол 02, спандекс бирюзовыйНастоящее фото товара Чехол 02, спандекс бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от690
13

Чехол 02, спандекс бирюзовый

Чехол 09Настоящее фото товара Чехол 09, произведённого компанией ChiedoCover
от790
9

Чехол 09

Чехол 01 белыйНастоящее фото товара Чехол 01 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от39040
650 ₽
96Хит

Чехол 01 белый

В наличии 2569 шт.

Сошьём чехол на стул на заказ

Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Выполненные заказы

Чехол 49 Спандекс, шоколад, по индивидуальным размерам
Чехол 49 Спандекс, шоколад, по индивидуальным размерамЧехол 49 Спандекс, шоколад, по индивидуальным размерам
Подробнее о заказе

Другие товары из раздела

Чехол 01 цветнойНастоящее фото товара Чехол 01 цветной, произведённого компанией ChiedoCover
4906
519 ₽Оптовая цена
12

Чехол 01 цветной

Чехол 08 цветнойНастоящее фото товара Чехол 08 цветной, произведённого компанией ChiedoCover
4906
519 ₽Оптовая цена
15

Чехол 08 цветной

Настоящее фото товара Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 240
8

Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный

Стул Bridell KilimНастоящее фото товара Стул Bridell Kilim, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена
9

Стул Bridell Kilim

Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синийНастоящее фото товара Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий, произведённого компанией ChiedoCover
от3 29012
3 720 ₽
11

Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий

С этим товаром покупают

Чехол для стола 03Настоящее фото товара Чехол для стола 03, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
12

Чехол для стола 03

Чехол 96 Premium с подкладомНастоящее фото товара Чехол 96 Premium с подкладом, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
12

Чехол 96 Premium с подкладом

Настоящее фото товара Люстра Karina 8, произведённого компанией ChiedoCover
от40 790
Оптовая цена
13

Люстра Karina 8

Настоящее фото товара Люстра Karina 6, произведённого компанией ChiedoCover
от32 390
Оптовая цена
11

Люстра Karina 6

Настоящее фото товара Люстра Intreccio 12, произведённого компанией ChiedoCover
от49 990
Оптовая цена
10

Люстра Intreccio 12

Настоящее фото товара Люстра Intreccio 10, произведённого компанией ChiedoCover
от39 990
Оптовая цена
13

Люстра Intreccio 10

Настоящее фото товара Люстра Intreccio 8 black, произведённого компанией ChiedoCover
от28 590
Оптовая цена
10

Люстра Intreccio 8 black

Настоящее фото товара Стол Консул, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
5

Стол Консул

Стул Харизма NEW, пластиковый, золотойНастоящее фото товара Стул Харизма NEW, пластиковый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
6

Стул Харизма NEW, пластиковый, золотой