Характеристики товара
Описание
+15% при пошиве по размерам заказчика
Основные характеристики
- Материалгабардин
- Плотность180/200 г/м²
+15% при пошиве по размерам заказчика
|Вид чехла
|Стоимость, руб
|белый габардин
|520
|цветной габардин
|690
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