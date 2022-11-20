Товар в корзине. Перейти
Чехол 56 из плотного спандекса - фото 1

Чехол 56 из плотного спандекса

14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чехол 08 металлик
Чехол 08 металлик
Следующий Чехол 56, белый
Чехол 08 металлик

Популярные варианты ткани

Чехол 56 из плотного спандекса - ткань в цвете 2-110510 шампань2-110510 шампань
Чехол 56 из плотного спандекса - ткань в цвете 2-181763 красный2-181763 красный
Чехол 56 из плотного спандекса - ткань в цвете 2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
Чехол 56 из плотного спандекса - ткань в цвете 1927-010101 белый1927-010101 белый
Чехол 56 из плотного спандекса - ткань в цвете 1346-010101 белый1346-010101 белый
Чехол 56 из плотного спандекса - ткань в цвете 1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
Чехол 56 из плотного спандекса - ткань в цвете 1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
Чехол 56 из плотного спандекса - ткань в цвете 1812-161004 бордо1812-161004 бордо
Чехол 56 из плотного спандекса - ткань в цвете 116 Золотой116 Золотой
Чехол 56 из плотного спандекса - ткань в цвете 162 Красный162 Красный
Чехол 56 из плотного спандекса - ткань в цвете 1625-010101 белый1625-010101 белый
Чехол 56 из плотного спандекса - ткань в цвете 1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
Чехол 56 из плотного спандекса - ткань в цвете 277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
Чехол 56 из плотного спандекса - ткань в цвете 002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
Чехол 56 из плотного спандекса - ткань в цвете 1835-0101011835-010101
Чехол 56 из плотного спандекса - ткань в цвете ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
Чехол 56 из плотного спандекса - ткань в цвете 1000-9051000-905
Чехол 56 из плотного спандекса - ткань в цвете 1000-5131000-513
Чехол 56 из плотного спандекса - ткань в цвете 1000-1071000-107
Чехол 56 из плотного спандекса - ткань в цвете 1000-0001000-000
Смотреть полный каталог тканей

Характеристики товара

Описание

Плотность: 300 г/м2

Материал: спандекс

Цвет чехла может быть любым

+15% к цене при пошиве по размерам заказчика

Скачать инструкцию по эксплуатации
Сошьём чехол на стул на заказ

Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

Чехол 01 белыйНастоящее фото товара Чехол 01 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от41037
650 ₽
96Хит

Чехол 01 белый

В наличии 463 шт.
Чехол 01 цветнойНастоящее фото товара Чехол 01 цветной, произведённого компанией ChiedoCover
4906
519 ₽Оптовая цена
12

Чехол 01 цветной

Чехол 08 белыйНастоящее фото товара Чехол 08 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от35047
650 ₽
107Хит

Чехол 08 белый

В наличии 689 шт.
Чехол 08 цветнойНастоящее фото товара Чехол 08 цветной, произведённого компанией ChiedoCover
4906
519 ₽Оптовая цена
15

Чехол 08 цветной

Чехол 37Настоящее фото товара Чехол 37, произведённого компанией ChiedoCover
от690
15

Чехол 37

Чехол 44Настоящее фото товара Чехол 44, произведённого компанией ChiedoCover
от890
5

Чехол 44

Чехол 45Настоящее фото товара Чехол 45, произведённого компанией ChiedoCover
690
Оптовая цена
15

Чехол 45

Чехол 46Настоящее фото товара Чехол 46, произведённого компанией ChiedoCover
от450
9

Чехол 46

Чехол 48Настоящее фото товара Чехол 48, произведённого компанией ChiedoCover
от490
10

Чехол 48

Чехол 25Настоящее фото товара Чехол 25, произведённого компанией ChiedoCover
от690
8

Чехол 25

С этим товаром покупают
Стул Камо 2 МРДНастоящее фото товара Стул Камо 2 МРД, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
10

Стул Камо 2 МРД

Стул Камо 1 МРДНастоящее фото товара Стул Камо 1 МРД, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
9

Стул Камо 1 МРД

Настоящее фото товара Шезлонг SALS, произведённого компанией ChiedoCover
от32 190
Оптовая цена
8

Шезлонг SALS

Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1008EM, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена
6

Подстолье металлическое 1008EM

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1006EM, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
13

Подстолье металлическое 1006EM

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1009EM, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
11

Подстолье металлическое 1009EM

В наличии 30 шт.
Подстолье металлическое 1088EMНастоящее фото товара Подстолье металлическое 1088EM, произведённого компанией ChiedoCover
22 990
Оптовая цена
8

Подстолье металлическое 1088EM

В наличии 22 шт.
Другие товары из разделауниверсальные чехлы на мебель
Настоящее фото товара Чехол для стола 05, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
9

Чехол для стола 05, бежевый

Настоящее фото товара Чехол для стола 05, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
11

Чехол для стола 05, фиолетовый

Настоящее фото товара Чехол для стола 05, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
8

Чехол для стола 05, желтый

Чехол для стола 05, белыйНастоящее фото товара Чехол для стола 05, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
38Хит

Чехол для стола 05, белый

Настоящее фото товара Чехол для стола 03, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
9

Чехол для стола 03, фиолетовый

Настоящее фото товара Чехол для стола 03, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
10

Чехол для стола 03, темно-синий

Настоящее фото товара Чехол для стола 03, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
10

Чехол для стола 03, серо-голубой

Настоящее фото товара Чехол для стола 01, 1800x800, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
9

Чехол для стола 01, 1800x800, черный

Настоящее фото товара Чехол для стола 01, 1200x600, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
13

Чехол для стола 01, 1200x600, черный

Настоящее фото товара Чехол 81 Premium на стул Кьявари универсальный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 750
15

Чехол 81 Premium на стул Кьявари универсальный