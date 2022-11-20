Характеристики товара
Описание
Плотность: 300 г/м2
Материал: спандекс
Цвет чехла может быть любым
+15% к цене при пошиве по размерам заказчика
Плотность: 300 г/м2
Материал: спандекс
Цвет чехла может быть любым
+15% к цене при пошиве по размерам заказчика
Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму
Стул Камо 2 МРД
Стул Камо 1 МРД
Шезлонг SALS
Подстолье металлическое 1008EM
Подстолье металлическое 1006EM
Подстолье металлическое 1009EM
Подстолье металлическое 1088EM
Чехол для стола 05, бежевый
Чехол для стола 05, фиолетовый
Чехол для стола 05, желтый
Чехол для стола 05, белый
Чехол для стола 03, фиолетовый
Чехол для стола 03, темно-синий
Чехол для стола 03, серо-голубой
Чехол для стола 01, 1800x800, черный
Чехол для стола 01, 1200x600, черный
Чехол 81 Premium на стул Кьявари универсальный