Характеристики товара
Описание
Плотность: 300 г/м2
Материал: спандекс
Цвет чехла может быть любым
+15% к цене при пошиве по размерам заказчика
Плотность: 300 г/м2
Материал: спандекс
Цвет чехла может быть любым
+15% к цене при пошиве по размерам заказчика
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