Материал — ричард
Плотность — 238 г/м²
Цвет чехла может быть любым
+15% к цене при пошиве
по размерам заказчика
Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму
Стул Хит 20мм Лайт - серебро, рогожка серая
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая
Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный
Ткань Chateau, жаккард
Столешница HPL, 40 мм, прямоугольная
Диван Рондо
Салатник 160 мм (750 мл) Royal White 6, 36
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