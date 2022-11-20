Товар в корзине. Перейти

Чехол 82 Premium на стул Кьявари универсальный

11 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чехол 81 Premium на стул Кьявари универсальный
Чехол 81 Premium на стул Кьявари универсальный
Следующий Чехол 84 Premium с карманом для подушки
Чехол 81 Premium на стул Кьявари универсальный

Популярные варианты ткани

2-110510 шампань2-110510 шампань
2-181763 красный2-181763 красный
2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
1927-010101 белый1927-010101 белый
1346-010101 белый1346-010101 белый
1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
1812-161004 бордо1812-161004 бордо
116 Золотой116 Золотой
162 Красный162 Красный
1625-010101 белый1625-010101 белый
1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
1835-0101011835-010101
ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
1000-9051000-905
1000-5131000-513
1000-1071000-107
1000-0001000-000
Смотреть полный каталог тканей

Характеристики товара

Описание

Материал — габардин

Плотность — 194 г/м²

Чехол шьется по вашим размерам

Цвет чехла может быть любым

Чехол подходит на стулья разного размера

Скачать инструкцию по эксплуатации

Похожие товары

Чехол 84 Premium с карманом для подушкиНастоящее фото товара Чехол 84 Premium с карманом для подушки, произведённого компанией ChiedoCover
от990
11

Чехол 84 Premium с карманом для подушки

Чехол 85 Premium с карманом для подушкиНастоящее фото товара Чехол 85 Premium с карманом для подушки, произведённого компанией ChiedoCover
от990
8

Чехол 85 Premium с карманом для подушки

Чехол 88 PremiumНастоящее фото товара Чехол 88 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
12

Чехол 88 Premium

Чехол 98 Premium с подкладомНастоящее фото товара Чехол 98 Premium с подкладом, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
13

Чехол 98 Premium с подкладом

Подушка-чехол 03 для стула КьявариНастоящее фото товара Подушка-чехол 03 для стула Кьявари, произведённого компанией ChiedoCover
от490
13

Подушка-чехол 03 для стула Кьявари

Чехол 89 Premium Настоящее фото товара Чехол 89 Premium , произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
13

Чехол 89 Premium

Чехол 90 Premium с карманом для подушкиНастоящее фото товара Чехол 90 Premium с карманом для подушки, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
5

Чехол 90 Premium с карманом для подушки

Чехол 91 Premium двустороннийНастоящее фото товара Чехол 91 Premium двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
7

Чехол 91 Premium двусторонний

Чехол 92 PremiumНастоящее фото товара Чехол 92 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
15

Чехол 92 Premium

Чехол 93 PremiumНастоящее фото товара Чехол 93 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
14

Чехол 93 Premium

Сошьём чехол на стул на заказ

Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Другие товары из раздела

Чехол 94 Premium комбинированныйНастоящее фото товара Чехол 94 Premium комбинированный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
6

Чехол 94 Premium комбинированный

Чехол 95 Premium с подкладомНастоящее фото товара Чехол 95 Premium с подкладом, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
10

Чехол 95 Premium с подкладом

Чехол 96 Premium с подкладомНастоящее фото товара Чехол 96 Premium с подкладом, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
12

Чехол 96 Premium с подкладом

Чехол 97 Premium с подкладомНастоящее фото товара Чехол 97 Premium с подкладом, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
10

Чехол 97 Premium с подкладом

Чехол 83 Premium двустороннийНастоящее фото товара Чехол 83 Premium двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79019
2 190 ₽
11

Чехол 83 Premium двусторонний

Чехол 71 PremiumНастоящее фото товара Чехол 71 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
15

Чехол 71 Premium

Бант 02Настоящее фото товара Бант 02, произведённого компанией ChiedoCover
от210
15

Бант 02

С этим товаром покупают

Ткань Корона, жаккардНастоящее фото товара Ткань Корона, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
520
Оптовая цена
87Хит

Ткань Корона, жаккард

Настоящее фото товара Подстолье металлическое 2727, произведённого компанией ChiedoCover
16 390
Оптовая цена
12

Подстолье металлическое 2727

Стеллаж 10Настоящее фото товара Стеллаж 10, произведённого компанией ChiedoCover
29 190
14

Стеллаж 10

Настоящее фото товара Стеновые панели Берлин, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
12

Стеновые панели Берлин

Блюдо овальное без полей 260*185 мм Royal White 6, 24Настоящее фото товара Блюдо овальное без полей 260*185 мм Royal White 6, 24, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена
10

Блюдо овальное без полей 260*185 мм Royal White 6, 24

Настоящее фото товара Столешница слэб №16, произведённого компанией ChiedoCover
от51 890
11

Столешница слэб №16

Настоящее фото товара Пуф Авадхара, произведённого компанией ChiedoCover
от9 230
Оптовая цена
10

Пуф Авадхара

Настоящее фото товара Фен Valera Swiss Silent Jet 8500 Push, произведённого компанией ChiedoCover
12 090
Оптовая цена
11

Фен Valera Swiss Silent Jet 8500 Push