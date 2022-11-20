Характеристики товара
Описание
Материал — габардин
Плотность — 194 г/м²
Чехол шьется по вашим размерам
Цвет чехла может быть любым
Чехол подходит на стулья разного размера
Материал — габардин
Плотность — 194 г/м²
Чехол шьется по вашим размерам
Цвет чехла может быть любым
Чехол подходит на стулья разного размера
Чехол 84 Premium с карманом для подушки
Чехол 85 Premium с карманом для подушки
Чехол 88 Premium
Чехол 98 Premium с подкладом
Подушка-чехол 03 для стула Кьявари
Чехол 89 Premium
Чехол 90 Premium с карманом для подушки
Чехол 91 Premium двусторонний
Чехол 92 Premium
Чехол 93 Premium
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Ткань Корона, жаккард
Подстолье металлическое 2727
Стеллаж 10
Стеновые панели Берлин
Блюдо овальное без полей 260*185 мм Royal White 6, 24
Столешница слэб №16
Пуф Авадхара
Фен Valera Swiss Silent Jet 8500 Push