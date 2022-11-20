Материал — жаккард/бархат
Плотность — 285/390 г/м²
Цвет чехла может быть любым
Чехол сшит из тканей двух видов
+15% к цене при пошиве
по размерам заказчика
Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму
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