Чехол 94 Premium комбинированный

6 оценок

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Чехол 94 Premium комбинированный

4.9
1 690 ₽
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Чехол 93 Premium
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Чехол 93 Premium

Популярные варианты ткани

2-110510 шампань2-110510 шампань
2-181763 красный2-181763 красный
2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
1927-010101 белый1927-010101 белый
1346-010101 белый1346-010101 белый
1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
1812-161004 бордо1812-161004 бордо
116 Золотой116 Золотой
162 Красный162 Красный
1625-010101 белый1625-010101 белый
1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
1835-0101011835-010101
ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
1000-9051000-905
1000-5131000-513
1000-1071000-107
1000-0001000-000
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Характеристики товара

Описание

Материал — жаккард/бархат

Плотность — 285/390 г/м²

Цвет чехла может быть любым

Чехол сшит из тканей двух видов

+15% к цене при пошиве
по размерам заказчика

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Сошьём чехол на стул на заказ

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Индивидуальный заказ

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