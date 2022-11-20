Материал — канвас
Плотность — 340 г/м²
Цвет чехла может быть любым
В деталях сиденья и спинки чехла добавлен уплотненный подклад из термоклеевого синтепонана
+15% к цене при пошиве
по размерам заказчика
Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму
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