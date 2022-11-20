Характеристики товара
Описание
Чехол можно сшить на любой стол
Уточняйте цену
* Расстояние между ножек 50 сантиметров
Чехол можно сшить на любой стол
Уточняйте цену
* Расстояние между ножек 50 сантиметров
|Ткань
|Диаметр см
|Оптовая цена руб
|Спандекс
|60
|1090
|Спандекс
|70
|1290
|Спандекс
|80
|1390
|Бифлекс
|60
|1990
|Бифлекс
|70
|2190
|Бифлекс
|80
|2290
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