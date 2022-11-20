Чехол для стола 12
2 760 ₽
Чехол можно сшить на любой стол
Уточняйте цену
* Расстояние между ножек 50 сантиметров
|Ткань
|Диаметр см
|Оптовая цена руб
|Розничная цена руб
|Спандекс
|60
|2760
|3590
|Спандекс
|70
|2760
|3590
|Спандекс
|80
|2840
|3690
|Бифлекс
|60
|4730
|6150
|Бифлекс
|70
|4730
|6150
|Бифлекс
|80
|4870
|6330
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