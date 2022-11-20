Чехол для стола 13
1 640 ₽
Чехол можно сшить на любой стол
Уточняйте цену
* Расстояние между ножек 50 сантиметров
|Ткань
|Диаметр см
|Оптовая цена руб
|Розничная цена руб
|Спандекс
|60
|1640
|2130
|Спандекс
|70
|1690
|2190
|Спандекс
|80
|1760
|2290
|Бифлекс
|60
|2760
|3590
|Бифлекс
|70
|2810
|3650
|Бифлекс
|80
|2940
|3820
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