Характеристики товара
Описание
Чехол можно сшить на любой стол, для уточнения цены обратитесь к менеджеру
Основные характеристики
- Цветзолотой
Чехол можно сшить на любой стол, для уточнения цены обратитесь к менеджеру
|Диаметрмм
|Высотамм
|Оптовая цена₽
|Розничная цена₽
|600
|1100
|2890
|3760
|700
|1100
|2950
|3850
|800
|1100
|2990
|3890
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