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Чехол для стола 23, свадебный, коралл

12 оценок

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Чехол для стола 01, 1200x600, черный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Цветрозовый

Варианты размеров

Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Оптовая цена, руб
600 1200 750 1290
800 1200 750 1690
800 1500 750 1890

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