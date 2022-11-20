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Чехол для стола 21 праздничный, золотой
Чехол для стола 21 праздничный, серебряный
Чехол 22 для коктейльного стола, серебряный
Чехол 22 для коктейльного стола, золотой
Чехол на стол 25, еврофатин с подкладом, синий
Чехол для стола 01
Чехол для стола 02
Чехол для стола 03
Чехол для стола 05
Скатерть Мати
Скатерть Saten
Дорожка для стола, мати
Скатерть журавинка 250x250см, шампань цветок