Чехол на скамью
990 ₽
Материал: спандекс / бифлекс
Чехол можно сшить на любую скамью
Уточняйте цену
|Ткань
|Ширина см
|Длина см
|Высота см
|Оптовая цена руб
|Розничная цена руб
|Спандекс
|30
|120/150/180
|45
|990
|1290
|Спандекс
|30
|200/240
|45
|1390
|1790
|Бифлекс
|30
|120/150/180
|45
|1720
|2240
|Бифлекс
|30
|200/240
|45
|2490
|3240
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