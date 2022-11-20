Чехол на скамью

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Чехол на скамью

4.4
990 ₽
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2-110510 шампань2-110510 шампань
2-181763 красный2-181763 красный
2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
1927-010101 белый1927-010101 белый
1346-010101 белый1346-010101 белый
1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
1812-161004 бордо1812-161004 бордо
116 Золотой116 Золотой
162 Красный162 Красный
1625-010101 белый1625-010101 белый
1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
1835-0101011835-010101
ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
1000-9051000-905
1000-5131000-513
1000-1071000-107
1000-0001000-000
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Характеристики товара

Описание

Материал: спандекс / бифлекс

Чехол можно сшить на любую скамью

Уточняйте цену

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Варианты размеров

Ткань Ширина см Длина см Высота см Оптовая цена руб Розничная цена руб
Спандекс 30 120/150/180 45 990 1290
Спандекс 30 200/240 45 1390 1790
Бифлекс 30 120/150/180 45 1720 2240
Бифлекс 30 200/24045 2490 3240

Выполненные заказы

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