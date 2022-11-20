Товар в корзине. Перейти
Чехол 113, габардин - фото 1Чехол 113, габардин - фото 2Чехол 113, габардин - фото 3Чехол 113, габардин - фото 4Чехол 113, габардин - фото 5

Чехол 113, габардин

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чехол 42, габардин белый
Чехол 42, габардин белый
Следующий Чехол на стул Форест
Чехол 42, габардин белый

Популярные варианты ткани

Чехол 113, габардин - ткань в цвете 2-110510 шампань2-110510 шампань
Чехол 113, габардин - ткань в цвете 2-181763 красный2-181763 красный
Чехол 113, габардин - ткань в цвете 2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
Чехол 113, габардин - ткань в цвете 1927-010101 белый1927-010101 белый
Чехол 113, габардин - ткань в цвете 1346-010101 белый1346-010101 белый
Чехол 113, габардин - ткань в цвете 1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
Чехол 113, габардин - ткань в цвете 1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
Чехол 113, габардин - ткань в цвете 1812-161004 бордо1812-161004 бордо
Чехол 113, габардин - ткань в цвете 116 Золотой116 Золотой
Чехол 113, габардин - ткань в цвете 162 Красный162 Красный
Чехол 113, габардин - ткань в цвете 1625-010101 белый1625-010101 белый
Чехол 113, габардин - ткань в цвете 1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
Чехол 113, габардин - ткань в цвете 277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
Чехол 113, габардин - ткань в цвете 002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
Чехол 113, габардин - ткань в цвете 1835-0101011835-010101
Чехол 113, габардин - ткань в цвете ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
Чехол 113, габардин - ткань в цвете 1000-9051000-905
Чехол 113, габардин - ткань в цвете 1000-5131000-513
Чехол 113, габардин - ткань в цвете 1000-1071000-107
Чехол 113, габардин - ткань в цвете 1000-0001000-000
Смотреть полный каталог тканей

Характеристики товара

Описание

Материал — габардин

Плотность — 180-200 г/м²

Цвет чехла может быть любым

+15% к цене при пошиве
по размерам заказчика

Скачать инструкцию по эксплуатации
Сошьём чехол на стул на заказ

Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

Чехол 42, габардин белыйНастоящее фото товара Чехол 42, габардин белый, произведённого компанией ChiedoCover
от590
13

Чехол 42, габардин белый

Чехол 57, габардинНастоящее фото товара Чехол 57, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от950
13

Чехол 57, габардин

Настоящее фото товара Чехол 13, произведённого компанией ChiedoCover
от990
5

Чехол 13

Настоящее фото товара Чехол 14, произведённого компанией ChiedoCover
от850
6

Чехол 14

Чехол 17, габардин, голубойНастоящее фото товара Чехол 17, габардин, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от990
12

Чехол 17, габардин, голубой

Настоящее фото товара Чехол 23, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
11

Чехол 23

Настоящее фото товара Чехол 30, произведённого компанией ChiedoCover
от950
9

Чехол 30

Настоящее фото товара Чехол 31, произведённого компанией ChiedoCover
от950
5

Чехол 31

Настоящее фото товара Чехол 40, произведённого компанией ChiedoCover
от990
5

Чехол 40

Настоящее фото товара Чехол 28, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
11

Чехол 28

С этим товаром покупают
Новогодний чехол на стул 01Настоящее фото товара Новогодний чехол на стул 01, произведённого компанией ChiedoCover
320
Оптовая цена
6

Новогодний чехол на стул 01

Новогодний бант на стул 11Настоящее фото товара Новогодний бант на стул 11, произведённого компанией ChiedoCover
190
Оптовая цена
9

Новогодний бант на стул 11

Комбинезон защитныйНастоящее фото товара Комбинезон защитный, произведённого компанией ChiedoCover
от350
10

Комбинезон защитный

Чехол 27, серыйНастоящее фото товара Чехол 27, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от590
9

Чехол 27, серый

Настоящее фото товара Контейнер для мусора 240 литров, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена
14

Контейнер для мусора 240 литров

Настоящее фото товара Диван Geox, произведённого компанией ChiedoCover
от109 990
Оптовая цена
10

Диван Geox

Настоящее фото товара Диван Uniko, произведённого компанией ChiedoCover
от69 990
Оптовая цена
13

Диван Uniko

Настоящее фото товара Диван G20, произведённого компанией ChiedoCover
от77 490
Оптовая цена
15

Диван G20

Настоящее фото товара Диван Astro, произведённого компанией ChiedoCover
от84 990
Оптовая цена
9

Диван Astro

Настоящее фото товара Диван Milen, произведённого компанией ChiedoCover
от69 990
Оптовая цена
9

Диван Milen

Другие товары из разделачехлы из габардина
Чехол 24, габардинНастоящее фото товара Чехол 24, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
8

Чехол 24, габардин

Чехол 41, габардин белый Настоящее фото товара Чехол 41, габардин белый , произведённого компанией ChiedoCover
от490
13

Чехол 41, габардин белый

Чехол 110, габардинНастоящее фото товара Чехол 110, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от890
6

Чехол 110, габардин

Чехол 11, габардинНастоящее фото товара Чехол 11, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от890
8

Чехол 11, габардин