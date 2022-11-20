Характеристики товара
Основные характеристики
Материал — спандекс, органза или атлас.
Декор, состоящий из полос спандекса в количестве 6шт,
шириной каждая 20см, длиной 2.2м
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Материал — спандекс, органза или атлас.
Декор, состоящий из полос спандекса в количестве 6шт,
шириной каждая 20см, длиной 2.2м
|Материал
|Розничная ценаруб
|Оптовая ценаруб
|Спандекс
|830
|640
|Органза
|530
|410
|Атлас
|770
|590
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