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          Фотография Декор на стул Кьявари 01 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
          -10%Доставка 0₽

          Декор на стул Кьявари 01

          4.3
          Оптовая цена
          370 ₽410 ₽
          При покупке от 20 штук
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          Декор на стул Кьявари 01
          Декор на стул Кьявари 01
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          Характеристики товара

          Основные характеристики

          Материал — спандекс, органза или атлас.

          Декор, состоящий из полос спандекса в количестве 6шт,

          шириной каждая 20см, длиной 2.2м

          Скачать инструкцию по эксплуатации

          Варианты размеров

          Материал Розничная ценаруб Оптовая ценаруб
          Спандекс 830 640
          Органза 530 410
          Атлас 770 590

          Сошьём чехол на стул на заказ

          Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

          Индивидуальный заказ

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