Характеристики товара
Описание
Ткань: рогожка
Чехол уплотнен поролоном 1 см и прострочен "ромбом" по центральной части деталей спинки и сиденья
Цвет и материал чехла может быть любым
Ткань: рогожка
Чехол уплотнен поролоном 1 см и прострочен "ромбом" по центральной части деталей спинки и сиденья
Цвет и материал чехла может быть любым
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