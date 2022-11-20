Характеристики товара
Описание
Материал: спандекс / бифлекс
Цвет чехла может быть любым
Материал: спандекс / бифлекс
Цвет чехла может быть любым
Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму
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Кресло Ева
Тележка Рум 1, для рум-сервиса, круглая
Сервировочная доска 07
Обеденная группа Luar крем-эспрессо
Диван кровать Италия
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Столешница Дуолит, круг 90
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло