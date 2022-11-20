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Честер 2-местный диван тканевый прямой серый - фото 1Честер 2-местный диван тканевый прямой серый - фото 2Честер 2-местный диван тканевый прямой серый - фото 3Честер 2-местный диван тканевый прямой серый - фото 4

Честер 2-местный диван тканевый прямой серый

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Характеристики товара

Описание

Современный взгляд на вечную классику. Диван ЧЕСТЕР - это новое исполнение всеми любимой модели классического дивана. Такой диван не оставит никого равнодушным и сможет стать настоящим центром притяжения в вашей гостиной. Ведь в его основе ППУ повышенной плотности и пружины змейки, которые в комбинации обеспечивают максимальный комфорт. А обивка с покрытием Easy Clean позволит с легкостью поддерживать ткань в первозданном виде.

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина880 мм
  • Длина1810 мм
  • Материалискусственная замша
  • Материал каркасафанера, дерево, ДСП
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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