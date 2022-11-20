Характеристики товара
Описание
Современный взгляд на вечную классику. Диван ЧЕСТЕР - это новое исполнение всеми любимой модели классического дивана. Такой диван не оставит никого равнодушным и сможет стать настоящим центром притяжения в вашей гостиной. Ведь в его основе ППУ повышенной плотности и пружины змейки, которые в комбинации обеспечивают максимальный комфорт. А обивка с покрытием Easy Clean позволит с легкостью поддерживать ткань в первозданном виде.
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Ширина880 мм
- Длина2480 мм
- Материалискусственная замша
- Материал каркасафанера, дерево, ДСП
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия