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Честер Пуф тканевый каркасный бежевый - фото 1Честер Пуф тканевый каркасный бежевый - фото 2Честер Пуф тканевый каркасный бежевый - фото 3

Честер Пуф тканевый каркасный бежевый

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Пуф ЧЕСТЕР - большой и мягкий пуф, дополняющий одноименную коллекцию мягкой мебели. В его основе ППУ повышенной плотности и синтепон, которые в комбинации обеспечивают максимальный комфорт. В ППУ не скапливается пыль, поэтому этот материал полностью гипоаллергенен. Благодаря упругости мгновенно восстанавливает первоначальную форму. А обивка с покрытием Easy Clean позволит с легкостью поддерживать ткань в первозданном виде.

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Ширина620 мм
  • Длина920 мм
  • Материалискусственная замша
  • Материал каркасадерево, ДСП
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

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