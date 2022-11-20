Характеристики товара
Описание
Пуф ЧЕСТЕР - большой и мягкий пуф, дополняющий одноименную коллекцию мягкой мебели. В его основе ППУ повышенной плотности и синтепон, которые в комбинации обеспечивают максимальный комфорт. В ППУ не скапливается пыль, поэтому этот материал полностью гипоаллергенен. Благодаря упругости мгновенно восстанавливает первоначальную форму. А обивка с покрытием Easy Clean позволит с легкостью поддерживать ткань в первозданном виде.
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Ширина620 мм
- Длина920 мм
- Материалискусственная замша
- Материал каркасадерево, ДСП
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия