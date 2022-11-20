Товар в корзине. Перейти
Cкамья Мюррен - фото 1

Cкамья Мюррен

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Шезлонг Бирма 1
Шезлонг Бирма 1
Следующий Стул Хиппен, зелёный
Шезлонг Бирма 1

Характеристики товара

Описание

Длина: Цена указана за 1 метр погонный

Высота: 45 см

Ширина: 45 см

Материал: сталь/дерево

Крепление к земле анкерное/ возможна установка без крепления.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Похожие товары

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, орех, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
10

Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, орех, каркас черный

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, венге, каркас бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
15

Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, венге, каркас бронза

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1200x300, бук, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
15

Скамья "Лидер 8", 1200x300, бук, каркас золото

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
13

Скамья "Лидер 8"

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, с мягким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
11

Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, с мягким сиденьем

Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реекНастоящее фото товара Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реек, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
12

Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реек

Настоящее фото товара Скамья Сеттл белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
5

Скамья Сеттл белый

В наличии 100 шт.
Скамья ГастроНастоящее фото товара Скамья Гастро, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена
7

Скамья Гастро

Скамья КенрикНастоящее фото товара Скамья Кенрик, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена
8

Скамья Кенрик

Скамья Лофт-12Настоящее фото товара Скамья Лофт-12, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
15

Скамья Лофт-12

С этим товаром покупают
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркасНастоящее фото товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от18 900
6

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас

Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, темный каркасНастоящее фото товара Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, темный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
10 700
16

Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, темный каркас

Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркасНастоящее фото товара Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
21 990
14

Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас

Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркасНастоящее фото товара Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890
11

Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркас

Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркасНастоящее фото товара Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от17 300
13

Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас

Стол Лофт-9Настоящее фото товара Стол Лофт-9, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99027
4 090 ₽
9

Стол Лофт-9

Кресло Egg, зеленоеНастоящее фото товара Кресло Egg, зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
от73 990
12

Кресло Egg, зеленое

Другие товары из разделастулья для кафе и ресторанов
Стул Патрик 20ммНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19021
2 760 ₽
106Хит

Стул Патрик 20мм

Стул Хит 20ммНастоящее фото товара Стул Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45033
2 150 ₽
9

Стул Хит 20мм

Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежеваяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69022
2 150 ₽
12

Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая

Стул Хит 25мм - кожзамНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79028
2 480 ₽
13

Стул Хит 25мм - кожзам

Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
12

Стул Хит 20мм с подлокотниками