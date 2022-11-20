Cтол Нарвик дуб, тон натуральный

11 оценок

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Характеристики товара

Описание

Доступные для заказа размеры

  • 1400*910*760
  • 1600*910*760
  • 1800*910*760
  • 2000*910*760
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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина1400 мм
  • Глубина910 мм
  • Страна изготовленияБеларусь

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