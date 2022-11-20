Характеристики товара
Описание
Доступные для заказа размеры
- 1400*910*760
- 1600*910*760
- 1800*910*760
- 2000*910*760
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина1400 мм
- Глубина910 мм
- Страна изготовленияБеларусь
Доступные для заказа размеры
Стол Нарвик дуб, тон Бесцветное шелковисто-матовое масло
Стол Нарвик дуб, тон Береза
Стол Нарвик дуб, тон Коньяк
Стол Оракл дуб, Бесцветное шелковисто-матовое масло
Стол Гранд
Стол Сарагоса темный длинный
Стол Сарагоса темный квадрат
Стол Сарагоса светлый длинный