Настоящее фото товара Cтол садовый Epitome, произведённого компанией ChiedoCover
Cтол садовый Epitome
11 190
Cтол садовый Epitome

Артикул: CH-083-594
Основные характеристики
  • Ширина750 мм
  • Глубина1200 мм
  • Высота500 мм
  • Вес30 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Этот стильный и функциональный стол идеально подходит для использования в загородном доме, на террасе кафе или в зоне отдыха. Прочная и надежная конструкция выполнена из металла и дерева, что делает ее надежной и долговечной.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина750 мм
  • Глубина1200 мм
  • Высота500 мм
  • Вес30 кг
  • Материалметалл, массив сосны
  • Цветчерный, светлое дерево
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки790 мм
  • Высота упаковки150 мм
  • Глубина упаковки1280 мм
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

