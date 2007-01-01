Характеристики товара
Описание
Этот стильный и функциональный стол идеально подходит для использования в загородном доме, на террасе кафе или в зоне отдыха. Прочная и надежная конструкция выполнена из металла и дерева, что делает ее надежной и долговечной.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина750 мм
- Глубина1200 мм
- Высота500 мм
- Вес30 кг
- Материалметалл, массив сосны
- Цветчерный, светлое дерево
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Ширина упаковки790 мм
- Высота упаковки150 мм
- Глубина упаковки1280 мм
- Объём упаковки0.15 м3
- Изделия стопируютсяНет