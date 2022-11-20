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Cтолик приставной Reuber - фото 1Cтолик приставной Reuber - фото 2

Cтолик приставной Reuber

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота550 мм
  • Ширина370 мм
  • Глубина370 мм
  • Вес2.1 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияЕвропа

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