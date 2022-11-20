Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота550 мм
- Ширина370 мм
- Глубина370 мм
- Вес2.1 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияЕвропа
Чехол 11, журавинка
Стул Раунд 20мм
Кресло Чарльз
Салфетка Гобелен, этника
Комплект Болонья: стол, 2 стула
Консоль Инсингния 120*40 золото стекло smoke
Стол Rondo 100-135*100 дуб/белый
Стол прямоугольный Sumatra
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден