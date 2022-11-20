Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота520 мм
- Ширина400 мм
- Длина400 мм
- Вес4.6 кг
- Цветчерный
Тележка Рум 1, для рум-сервиса, круглая
Тележка Рум 2, для рум-сервиса, круглая
Тележка Рум 4, для рум-сервиса, под термобокс
Тележка Рум 6 для рум-сервиса, под термобокс
Тележка-стойка Рум 5, для рум-сервиса
Тележка-стойка Рум 7, для рум-сервиса
Сервировочный столик Бирвист
Стол Слуга кофейный
Стол Слуга прикроватный
Стол Слуга круглый
Зажим белый с липучкой
Куверт Журавинка на 2 прибора
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стол Виктория белый, со складным подстольем
Стол Виктория 120 серый, со складным подстольем
Диван малогабаритный Панда, голубой
Диван Эдем, серый
Диван Рио, бирюза
Диван Даллас с оттоманкой, какао
Банкетка Грейс
Стойка PROBARRIER
Стойка ограждение 2Belt
Стойка ограждение 2Belt (широкая лента)
Стойка LEURBARRIER SLIM
Стойка PROBARRIER SLIM
Стойка JETBELT
Стойка JETBELT SLIM
Стойка LEURBARRIER
Стойка GOLD
Стойка PROBARRIER (с широкой лентой)