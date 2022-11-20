Элегантный, удобный стул с фактурой плетеный ротанг. Выполнен из высококачественного, стойкого к ультрафиолету, пластика. Благодаря отсутствию металла устойчив к коррозии и легок для перемещения, в тоже время выдерживает высокие нагрузки и перепады температур. Отличный дизайн и высокий комфорт будут радовать Вас и служить долгие годы.
Вес: 3,5кг.
Размеры упаковки: 63х58х92,4см.
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