Cтул из искусственного ротанга PRAKTIK бежевый

15 оценок

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Cтул из искусственного ротанга PRAKTIK бежевый

4.2
7 790 ₽
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Диван трехместный под ротанг LIFE 3
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Характеристики товара

Описание

Элегантный, удобный стул с фактурой плетеный ротанг. Выполнен из высококачественного, стойкого к ультрафиолету, пластика. Благодаря отсутствию металла устойчив к коррозии и легок для перемещения, в тоже время выдерживает высокие нагрузки и перепады температур. Отличный дизайн и высокий комфорт будут радовать Вас и служить долгие годы.

Вес: 3,5кг.

Размеры упаковки: 63х58х92,4см.

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Основные характеристики

  • Высота924 мм
  • Ширина630 мм
  • Глубина580 мм
  • Вес3.5 кг

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