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Cтул Khasumi синий

12 оценок
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Cтул Khasumi черный
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Cтул Khasumi черный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина560 мм
  • Вес5.75 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияЕвропа

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