Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Ширина560 мм
- Глубина480 мм
- Вес5.9 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяискусственная кожа
- Цветчерный
- Страна изготовленияЕвропа
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Стул Изо Хром
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Стол АРКОС 16
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