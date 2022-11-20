Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Ширина560 мм
- Глубина480 мм
- Вес5.9 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяискусственная кожа
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияЕвропа
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
Кресло Амиго
Кресло Альфа
Кресло Комфорт
Кресло КС-2
Кресло КС-6
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Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
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