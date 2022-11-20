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Cтул Lars зеленый - фото 1

Cтул Lars зеленый

9 оценок
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Cтул Lars черный
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Cтул Lars черный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина480 мм
  • Вес5.9 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяискусственная кожа
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияЕвропа

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