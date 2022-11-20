Фотография Cтул Laval, розовый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Cтул Laval, розовый

4.6
Оптовая цена
8 990 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Cтул Laval, розовый
Cтул Laval, розовый
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Cтул Laval, розовый

4.6
8990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота940 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина460 мм

Популярные варианты обивки

Слоновая костьСлоновая кость14143535Джинсовый синийДжинсовый синий0909221/08 мальборо221/08 мальбороLilacLilacMontana 273Montana 273WhiteWhiteCreamCream84846666660404ecruecruchocolatechocolate14148841412626100100
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