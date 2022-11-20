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Cтул ПАРМА, рогожка

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Диван Орландо, бирюзовый
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Диван Орландо, бирюзовый

Характеристики товара

Описание

Количество в упаковке: 2

Вес 16,182
Объем 0,228

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Основные характеристики

  • Материал сиденьярогожка
  • Страна изготовленияКитай

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