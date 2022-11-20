Характеристики товара
Описание
Количество в упаковке: 2
Вес 16,182
Объем 0,228
Основные характеристики
- Материал сиденьярогожка
- Страна изготовленияКитай
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Количество в упаковке: 2
Вес 16,182
Объем 0,228
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