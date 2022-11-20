Характеристики товара
Описание
Стильный дизайн с округлой приятной формой, может быть выполнен с отстрочкой в виде ромба или без нее.
В качестве наполнителя используется литой (формованный) пенополиуретан высокой плотности. При ежедневной эксплуатации на протяжении длительного времени он сохранит первоначальную форму. Данное наполнение - это гарантия продолжительного срока службы изделия, что особенно важно для коммерческого использования.
Основные характеристики
- Высота940 мм
- Ширина480 мм
- Глубина490 мм
- ОбивкаБархат
- Цветрозовый
- Страна изготовленияРоссия